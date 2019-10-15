Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты впервые с 2007 года. У трапа российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян.

На подъезде ко дворцу кортеж президента РФ сопровождали автомобили с эмиратскими номерами и надписью «ДПС» на капотах.

По территории президентского дворца Aurus российского лидера, передвигался в окружении 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. В этот момент семь истребителей пролетели над дворцом и раскрасили небо цветами флага РФ, а пушки произвели 21 залп, пишет «ТАСС».

Ранее Россия и Объединенные арабские эмираты подписали межправительственное соглашение об отмене визового режима для своих граждан.