В Кремле поддерживают запрет курения на балконах

Кремль поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение человеческих жизней. Комментируя запрет на балконам, там отметили, что ограничения в первую очередь направлены на противопожарную безопасность и сохранение человеческой жизни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов. «В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия, общественный резонанс, поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения».

Также Дмитрий Песков рассказал об отношении к курению главы государства Владимира Путина. По его словам, президент всегда не приветствовал курение, ведь он является сторонником здорового образа жизни». Он добавил, что «все коллеги, служащие и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит», пишет Russia Today.

За курение на балконах после 1 октября предусмотрена административная и уголовная ответственность.