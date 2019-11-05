В Кремле не планируют дальнейшее повышение НДС
Ставку НДС, которая сейчас составляет 20%, в правительстве повышать не планируют.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, таких планов нет.
Комментируя размер поступлений в бюджет от повышения НДС, он подчеркнул, что «это и было целью повышения ставки», пишет «РИА Новости».
Увеличение доходов в бюджет от повышения НДС с 2019 года уже называют рекордным. Дополнительные поступления в 2020-2022 годах составят более 2 трлн рублей.
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