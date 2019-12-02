Кремль ответил Зеленскому о помощи США в вопросе Крыма
В Кремле считают невозможным обсуждение «возвращения» Крыма с Украиной в любом формате. Этот вопрос неоднократно поднимался, какое-либо обсуждение темы полуострова невозможно.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никаких обсуждений возвращения Крыма быть не может, это невозможно в любом формате.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов Песков сказал: «Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно», пишет «Лента.Ру».
Ранее Зеленский заявил, что в ситуации с Крымом Соединенные Штаты могут помочь Киеву. Украинский президент предложил формат переговоров с участием Украины, России и США.
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