Москва ждет улучшения отношения Киева к журналистам РФ

В Кремле надеются, что после слов президента Украины Владимира Зеленского, который пригласил российских журналистов приехать в страну, политика Киева в отношении СМИ из России изменится в лучшую сторону.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российская сторона была бы рада, если после этого заявления будут внесены изменения по отношению к российским журналистам и они получат возможность работать на Украине.

Песков подчеркнул, что журналисты РФ лишены возможности даже на временной основе работать на территории Украины, эта практика не соответствует международным стандартам. В Кремле надеются, что в данном вопросе произойдет постепенное изменение ситуации и российские телеканалы получат возможность на месте ознакомиться с событиями в этой стране.

Также Песков отметил, что на протяжении всего времени все желающие украинские СМИ свободно работают на территории России, пишут «Известия».

В Кремле отметили разницу в подходах у бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

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