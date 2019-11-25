В Кремле изучат идею Жириновского о самообороне

Инициатива лидера ЛДПР Владимира Жириновского о расширении границ самообороны должна быть тщательно изучена.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу, позиция будет формироваться после проработки этого вопроса экспертами.

«Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка и потом уже будет формироваться какая-то позиция», - сказал Дмитрий Песков, чьи слова передает «ТАСС».

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в ближайшее время внесет проект закона, который изменит правила самообороны в РФ.

Поправку планируется внести в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия, либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

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