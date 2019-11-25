В Кремле изучат идею Жириновского о самообороне

В Кремле изучат идею Жириновского о самообороне

фото: Delta.ru

Инициатива лидера ЛДПР Владимира Жириновского о расширении границ самообороны должна быть тщательно изучена.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу, позиция будет формироваться после проработки этого вопроса экспертами.

«Это новая инициатива. После того, как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка и потом уже будет формироваться какая-то позиция», - сказал Дмитрий Песков, чьи слова передает «ТАСС».

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в ближайшее время внесет проект закона, который изменит правила самообороны в РФ.

Поправку планируется внести в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия, либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!