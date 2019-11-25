Жириновский предложил поменять правила самообороны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет проект закона, который изменит правила самообороны в РФ.

Поправку планируется внести в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия, либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Жириновский напомнил, что в стране действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны, а потому россияне, защищая свою жизнь, семью и дом от бандитов, часто в итоге сами оказываются за решеткой.

По его словам, на практике всё сводится к тому, что полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от группы бандитов без пистолетов или ножей уже опасно, сообщают «Известия».

В «Единой России» готовы внимательно изучить документ, а в «Справедливой России» его могут и поддержать. Против инициативы выступает КПРФ.

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