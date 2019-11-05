В Кремле не изменили позицию по транзиту газа через Украину
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту газа осталась неизменной.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, договоренности России и Украины по газу невозможны, пока не прекратятся судебные претензии. С тех пор, как Владимир Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось, пишут «Известия».
Претензии «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» по транзиту абсурдны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Российский лидер призвал обнулить судебные претензии между российской и украинской компаниями, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа
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