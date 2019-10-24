В Кремле не думают о преемнике Владимира Путина
В Кремле сейчас не думают о возможном преемнике президента России Владимира Путина. Идет напряженная работа и до выборов еще далеко.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, до президентских выборов еще далеко, «мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает. Все занимаются напряженной работой».
При этом Песков отметил, что Путин руководствуется Конституцией в вопросах срока пребывания на высшем государственном посту, пишет РБК.
Напомним, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России.
Ранее пресс-секретарь российского лидера оценил стихи Сергея Шнурова об отдыхе российского лидера в тайге.
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