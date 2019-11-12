Кремль не стал говорить об отравлении активиста Pussy Riot

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать отравление активиста группы Pussy Riot Петра Верзилова. Представителя Кремля попросили высказаться после того, как потерпевшего вызвали на опрос в МВД по поводу госпитализации год назад.

Песков заявил, что «внятной информации об утверждении об отравлении ни на Западе, ни в каком-либо другом месте получено не было», пишут «Известия».

Напомним, 11 сентября 2018 года Петра Верзилова госпитализировали и диагностировали у него нарушение функций мозга. Девушка Верзилова Вероника Никульшина заявила, что до приезда медиков он стал терять зрение и способность передвигаться. Врачи обнаружили у Верзилова полиморфное психотическое расстройство. Его направили на лечение в Берлин, где предположили, что ухудшение самочувствия вызвано отравлением. В октябре прокуратура постановила перепроверить возможное отравление Верзилова, отменив решение полиции, которая не стала возбуждать уголовное дело.

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