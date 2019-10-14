Прокуратура требует перепроверить отравление Верзилова

Басманная межрайонная прокуратура Москвы потребовала провести повторную проверку возможного отравления участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в прошлом году.

Таким образом она отменила решение полиции, которая ранее не стала возбуждать уголовное дело, передает «Коммерсант».

Напомним, 11 сентября 2018 года Петра Верзилова госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии, его доставили в токсикологическое отделение. Через два дня журналиста перевели в реанимацию НИИ им. Склифософского., однако врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови.

15 сентября Петр Верзилов был доставлен в клинику в Берлине. Немецкие медики пришли к выводу, что активист мог быть отравлен. Сам журналист считает, что его отравили российские спецслужбы.