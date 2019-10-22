Кремль переадресовал ученым вопрос о нехватке денег у россиян

Данные Росстата о том, что 49% российских семей хватает денег только на еду и одежду, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, нужно относиться с этой информации аналитически.

Песков вспомнил об аналогичном соцопросе, который выявил нехватку денег на обувь у половины российских семей. «Это трудно объяснить», - признался пресс-секретарь. По его словам, данные Росстата можно интерпретировать только с научной точки зрения.

«Вот, наверное, лучше, чтобы социологи и ученые это и объяснили», - цитирует его ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Росстат выяснил, что у 49,4% семей нет денег на товары длительного использования – холодильники, компьютеры, мебель и прочее. Большинство из них - пенсионеры, многодетные или неполные семьи.