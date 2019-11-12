Кремль ответил на предложение о встрече с Зеленским

В Кремле отреагировали на предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Встреча президентов России и Украины без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин является «сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло», но необходима взаимность со стороны Киева.

Также Песков отметил, что в Кремле высоко ценят усилия Нурсултана Назарбаева направленные на организацию переговоров между главами России и Украины, но в настоящее время все сконцентрированы на подготовке к процессу «нормандского формата», пишет «Russia Today».

Так по просьбе журналистов Дмитрий Песков прокомментировал предложение Назарбаева провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

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