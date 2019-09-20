Кремль отреагировал на изменение приговора Павлу Устинову

Делать выводы относительно того, что повлияло на изменение меры пресечения актёру Павлу Устинову, не входит в компетенцию Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не наше дело — давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло; наверное, это нужно спрашивать в самом суде», — сказал Песков

На вопрос, не удивляет ли Кремль противоречащая позиция прокуратуры, Песков ответил: «Нет, не удивляет».

Напомним, Генпрокуратура изначально запросила для Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти, шесть лет колонии. Позднее стала настаивать на изменении меры пресечения, пишет Russia Today.



Ранее сообщалось, что актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нанесение омоновцу травмы на митинге 3 августа, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Такое решение принял Мосгорсуд.