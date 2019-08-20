На «радиоактивное облако» в России отреагировал Кремль

Информация о распространении над Россией «радиоактивного облака» – абсурд. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его реакция последовала после публикации карт, фиксирующих распространение радиоактивного облака после взрыва на полигоне в Северодвинске.

Он назвал абсурдной саму формулировку «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии». Песков призвал ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина по поводу взрыва на полигоне, пишет РИА Новости.

«Власти работают, с тем чтобы не допустить какой-то опасности малейшей для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией», - отметил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что превышения уровня радиации после взрыва в Архангельской области нет.