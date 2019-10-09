Кремль назвал «криминальным чтивом» статью о спецотделе ГРУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «криминальным чтивом» новость в газете New York Times о существовании в России элитного разведподразделения по дестабилизации ситуации в Европе.

По его словам, Кремль в этом не заинтересован, а президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о желании выстраивать добрые отношения с Европой, пишет РБК.

Ранее американская газета со ссылкой на западные спецслужбы сообщила о существовании в России подразделения, которое проводит кампанию по дестабилизации Европы. Оно существует 10 лет. Операции этого отдела разведки проходят с такой высокой степенью секретности, что порой о них не знают другие сотрудники ГРУ. Данный отдел имел отношение к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.