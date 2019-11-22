Кредиты по биометрии станут доступнее

Российские банки рассматривают возможность уменьшения ставок по кредитам, выданным с помощью биометрии.

Это стало возможным, после того как Банк России снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему.

О возможном внедрении удаленной идентификации в программы лояльности сообщили в Промсвязьбанке, банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс». Пока неизвестно, насколько банки могут снизить проценты по займам для россиян, сдавших слепки.

Еще одно послабление предусмотрено в отношении клиентов финансовых учреждений, которые не сообщили об изменении паспортных данных. Раньше банки увеличивали обеспечение по кредитам таких клиентов. Теперь, если у заемщика поменялись данные, но он сдавал слепки, то повышать резервы не придется, сообщают «Известия».

Напомним, Сбербанк начал собирать биометрические данные своих клиентов через смартфоны.

Такая функция появилась в мобильном приложении банка. Клиенты финансовой организации могут записать образцы голоса и снимка лица. Однако их придется подтверждать через колл-центр и посещение отделения. При этом данные будут использоваться только Сбербанком, в Единую биометрическую систему их передавать не планируют.

Ранее сообщалось, что предлагаемые «Сбербанком» биометрические системы оплаты покупок не уберегут клиентов от мошенников, заявила «Русской Планете» вице-президент по мобильной и электронной коммерции РФИ банка Елена Чижевская.

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