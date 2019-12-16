Кратковременное голодание приносит пользу человеку

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.

По словам доктор медицинских наук, эксперта ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Валерия Сергеева, такое голодание способствует тому, что организм начинает утилизировать чужеродные элементы, превращая их в глюкозу, которая необходима для выработки энергии.

Также организм начинает получать энергию из жирных кислот, что ведет к уменьшению веса, что положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе и опорно-двигательном аппарате.

Наиболее мягкая система голодания включает в себя питание по принципу «12/12», когда ужинать нужно не позднее 19:00, а завтракать — в 07:00, пишет «Russia Today».

Ранее американские эксперты проанализировали результаты катетеризации сердца около 2 тыс. человек, из которых 389 — практиковали регулярное голодание. Оказалось, что смертность среди голодающих была на 45% ниже, чем у остальных участников исследования ученых, а сердечных приступов у них происходит на 71% реже.

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