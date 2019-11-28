Ученые: голодание продлит жизнь

Регулярное голодание способно снизить риск сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни.

Американские эксперты проанализировали результаты катетеризации сердца около 2 тыс. человек, из которых 389 — практиковали регулярное голодание. Оказалось, что смертность среди голодающих была на 45% ниже, чем у остальных участников исследования ученых, а сердечных приступов у них происходит на 71% реже.

Данные результаты оказались неожиданными для ученых. Теперь нужны дополнительные исследования, которые выяснят, каким образом голодание защищает от сердечной недостаточности, сообщают «Известия».

Ранее выяснилось, что лечебное голодание улучшает работу мозга. Специалисты из Национального института по проблемам старения в США установили, что мозговые клетки мышей, которых на определенные промежутки времени регулярно лишали доступа к пище, росли быстрее, чем у тех, которым давали больше еды.

По словам одного из соавторов исследования Марка Мэттсона, эта способность могла выработаться в процессе эволюции, так как предкам человека нередко приходилось голодать.

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