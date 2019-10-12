Красное мясо повышает риск заболеть раком на 17%

Красное мясо повышает риск заболеть раком на 17%

Фото: hronika.info

Чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний, необходимо снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя.

Соответствующие рекомендации Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте.

По данным ведомства, порядка 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

Более того, о связи потребления красного мяса и риска развития колоректального рака еще в 2015 году заявляло Международное агентство по изучению рака.

Так, потребление более 100 грамм мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%.

Негативно на развитие онкозаболеваний также влияет употребление продуктов глубокой переработки: колбас, наггетсов, пиццы и других.

Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов и рыбьего жира.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какой температурный режим лучше соблюдать в жилых домах, чтобы избежать вреда для здоровья.

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