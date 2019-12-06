Краснодарский хакер слил данные о руководстве РЖД

26-летнего жителя Краснодарского края обвиняют во взломе внутриведомственной сети ОАО «РЖД» и распространении тысяч скопированных там фотографий на немецком веб-ресурсе.

Как рассказала представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская, ему предъявлено обвинение в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны (часть 1 статьи 183 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК РФ).

Следствие полагает, что в июне 2019 года молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух работников РЖД и 96 уникальных IP-адресов, «совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации».

Затем он скопировал несколько сотен тысяч фотографий и сведений о руководстве и других сотрудниках РЖД и опубликовал эти данные на одном из интернет-ресурсов, хостинг которого расположен в Германии.

Хакер свою вину признал. Теперь по каждой из вменяемых статей ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передает «Интерфакс».

Накануне США пообещали $5 млн за информацию о российском хакере.

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