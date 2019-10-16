«Кот-наркокурьер» совершил дерзкий побег из питомника

В Тульской области следствие потеряло главное вещественное доказательство по делу о доставке наркотиков в исправительную колонию № 6 — «кота-наркокурьера».

По версии следователей, заключенный ИК-6 Эдуард Долгинцев решил наладить поставки наркотиков. Для этого предприимчивый мужчина хотел использовать кота, родившегося в колонии. Животное время от времени покидало территорию через небольшой лаз в ограждении и выходило на волю.

Долгинцев повесил на кота ошейник с тайным карманом, в котором и планировал проносить наркотики. Но хитрый план провалился. Мужчину задержали, кота тоже и признали вещдоком, а затем отдали на передержку в зооуголок, пишет «Коммерсант».

Однако несколько дней назад выяснилось, что кот сбежал еще зимой. Без него защита лишена возможности провести следственный эксперимент, чтобы проверить версию обвинения об использовании животного в качестве курьера.

Ранее вблизи Азорских островов полиция Испании арестовала яхту. На судне обнаружили 800 кг кокаина.