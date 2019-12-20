Космический корабль США при первом пуске вышел не на ту орбиту

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner. После инцидента прямая трансляция запуска прекратилась.

Корабль не долетел до запланированной орбиты, но его удалось стабилизировать. В управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили, что специалисты оценивают дальнейшие шаги.

Starliner находится на стабильной орбите, его батареи в порядке, пишет РИА Новости.

Американский корабль стартовал с мыса Канаверал в 06:36 (14:38 мск) на ракете-носителе Atlas V. Спустя 15 минут корабль начал самостоятельный полет, но в расчетное время двигатели не включились.

Напомним, это первый полет Starliner. Корабль должен пристыковаться к МКС 21 декабря. Он доставит 270 кг груза, после чего вернется на Землю.

Ранее сообщалось, что NASA купит места для астронавтов в российских «Союзах».

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