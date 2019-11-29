NASA купит места в российских «Союзах»

NASA приобретет два места на российских кораблях «Союз», чтобы доставить своих астронавтов на МКС.

Американское агентство собирается заключить контракт с «Роскосмосом». Таким образом, ведомство подстраховалось на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.

Приобретение мест позволит обеспечить пребывание на МКС как минимум одного астронавта до сентября 2021 года, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз». К космической станции отправятся только российские космонавты, в последний раз такое было перед затоплением станции «Мир» в 2000 году.

Как следует из данных на сайте Центра подготовки космонавтов, в состав сразу двух экспедиций на Международную космическую станцию попали только россияне. При этом действующий контракт с «Роскосмосом» предусматривает последний полет астронавта НАСА на «Союзе» в марте 2020 года, пишет «РИА Новости».

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