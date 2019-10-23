Король Саудовской Аравии сменил главу МИД
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф королевским указом был снят с занимаемой должности.
Теперь он занял пост государственного министра и члена совета министров.
Новым главой дипведомства же был назначен принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
«Принц Фейсал бен Фархан бен Абдель Азиз Аль Сауд назначен министром иностранных дел королевским указом», — сообщает саудовское агентство SPA.
Ранее власти Саудовской Аравии захотели увеличить турпоток в страну и приняли решение разрешить иностранцам разного пола проживать в одном гостиничном номере, не предъявляя доказательств родственной связи.
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