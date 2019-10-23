Король Саудовской Аравии сменил главу МИД

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф королевским указом был снят с занимаемой должности.

Теперь он занял пост государственного министра и члена совета министров.

Новым главой дипведомства же был назначен принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

«Принц Фейсал бен Фархан бен Абдель Азиз Аль Сауд назначен министром иностранных дел королевским указом», — сообщает саудовское агентство SPA.

Ранее власти Саудовской Аравии захотели увеличить турпоток в страну и приняли решение разрешить иностранцам разного пола проживать в одном гостиничном номере, не предъявляя доказательств родственной связи.