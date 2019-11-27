Контрактникам в Крыму поднимут зарплату из-за плохого климата

Контрактникам в Крыму поднимут зарплату из-за плохого климата

Фото: 1rre

Министерство обороны России предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму из-за плохого климата и экологии.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, денежное довольствие военнослужащих должно быть увеличено на 10%, так как Крым является безводной местностью. Такой же статус имеют некоторые районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области.

Причиной ухудшения климатических условий в Минобороны называют прекращение Украиной подачи на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Соответствующее постановление правительства планируется ввести в силу в апреле 2020 года. Также увеличить зарплату могут контрактникам, служащим в высокогорье и в районах Крайнего Севера, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что военные в Крыму заканчивают прокладывать магистральный водопровод для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное в Симферопольском районе.

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