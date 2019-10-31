В Конгрессе США против включения России в G7

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в будущих саммитах G7. Этот запрет связан с тем, что Москва, по мнению конгрессменов не «уважает территориальную целостность своих соседей»

По словам автора документа конгрессмена Альбио Сайрса, после исключения из G8 Россия не выполнила ни одного из условий для возвращения в нее. Напротив Москва даже стала проводить более агрессивную политику, пишет «РИА Новости».

При этом резолюции, которые принимаются комитетами отдельно, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер для Правительства США.

С тех пор как была ликвидирована «Большая восьмерка» Россия ни разу не просила вернуть ее обратно. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.