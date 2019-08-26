Россия не просилась в G8

С тех пор как была ликвидирована «Большая восьмерка» Россия ни разу не просила вернуть ее обратно. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Москва не инициировала дискуссию по этому поводу, которая разгорелась на саммите во Франции. По словам Сергея Лаврова, Россия вырабатывала политику без намерения учавствовать в G8.

Тем более, есть много других форматов для диалога: G20, БРИКС, ШОС, ООН, сообщает РБК.

Формат «Большой восьмёрки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда после событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.