Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Польше

Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Польше

Фото: 24 канал

Конгресс США поддержал продажу самолетов F-35 Польше. Таким образом, Варшава максимально приблизилась к замене советских самолетов Миг-29 и Су-22 на американские истребители.

Теперь страна намерена «добиться максимально выгодной цены», заявил польский министр обороны Мариуша Блащака в Twitter.

Ранее продажу Польше 32 истребителей F-35 также одобрил госдепартамент США. Сумма сделки составляет $6,5 млрд.

Новости по теме
Теги:
Места: США, Польша
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!