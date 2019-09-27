Конгресс США одобрил продажу истребителей F-35 Польше

Конгресс США поддержал продажу самолетов F-35 Польше. Таким образом, Варшава максимально приблизилась к замене советских самолетов Миг-29 и Су-22 на американские истребители.

Теперь страна намерена «добиться максимально выгодной цены», заявил польский министр обороны Мариуша Блащака в Twitter.

Ранее продажу Польше 32 истребителей F-35 также одобрил госдепартамент США. Сумма сделки составляет $6,5 млрд.