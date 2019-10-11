В Конго разбился самолет президента с россиянами на борту

В Республике Конго разбился военный самолет с россиянами на борту. Он обеспечивал перевозки президента.

Самолет исчез с радаров накануне через час после вылета из Гомы. Ан-72 направлялся в столицу - Киншаса. Обломки нашли в ДРК в провинции Маниема.

Пресс-атташе посольства РФ в Конго Наталья Кононова подтвердила, что на борту были россияне.

Как пишет «Интерфакс», в самолете могли лететь сотрудники администрации президента Феликса Чисекеди и его водитель.

Ранее самолет Минобороны России Ан-12 сел на «брюхо» в Екатеринбурге. У него возникли неполадки с шасси.