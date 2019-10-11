В Конго разбился самолет президента с россиянами на борту
В Республике Конго разбился военный самолет с россиянами на борту. Он обеспечивал перевозки президента.
Самолет исчез с радаров накануне через час после вылета из Гомы. Ан-72 направлялся в столицу - Киншаса. Обломки нашли в ДРК в провинции Маниема.
Пресс-атташе посольства РФ в Конго Наталья Кононова подтвердила, что на борту были россияне.
Как пишет «Интерфакс», в самолете могли лететь сотрудники администрации президента Феликса Чисекеди и его водитель.
Ранее самолет Минобороны России Ан-12 сел на «брюхо» в Екатеринбурге. У него возникли неполадки с шасси.
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