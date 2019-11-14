Андрей Кончаловский: Россия отстает от США и это хорошо

Россия «слишком сильно» хочет догнать и перегнать США, но к счастью отстает. Отставание страны позволит дольше сохранить в ней европейские ценности.

Режиссер Андрей Кончаловский отметил, что «У нас еще остались традиционные представления о человеческих ценностях, которые, кстати, когда-то пришли к нам из Европы».

По мнению Кончаловского, через 10–15 лет европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, Москву и другие города России, чтобы посмотреть, как было у них когда то, пишет «Газета.Ру».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита в Италию встретился с Папой римским Франциском.

Владимир Путин подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» российского режиссёра Андрея Кончаловского и фотоальбом «Микеланджело» с фотографиями со съёмок этой картины.

Читайте нас в мобильном приложении