Компенсации по «сгоревшим» советским вкладам опять отложат

Законопроект о продлении моратория на полную выплату компенсаций по советским вкладам в «Сбербанке» до 2023 года одобрил Комитет Госдумы по финансовому рынку. Он рекомендовал депутатам принять его в первом чтении.

Заседание Госдумы состоится 22 октября, уточняет ТАСС. В случае принятия документа «сгоревшие» советские вклады не выплатят еще как минимум до 1 января 2023 года.

Напомним, в 1995 году в России приняли закон, гарантирующий полное возмещение по вкладам в «Сбербанке», помещенным до 20 июня 1991 года. Выплаты «заморозили» в 2003 году, с того времени мораторий ежегодно продлевается. Это связано с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Для погашения обязательств необходимы примерно 45,4 трлн рублей.