Госдума приостановила до 2022 года выплаты по советским вкладам

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий приостановку выплат по советским вкладам до конца 2021 года. Речь идет о сбережениях в «Сбербанке», помещенных до 20 июня 1991 года.

Общий объем сбережений граждан в ценах 1991 года составляет 345,54 млрд рублей. Сейчас стоимость долговых обязательств государства оценивается в 43,82 трлн рублей.

Из-за отсутствия средств правительство решило приостановить до конца 2021 года выплаты по дореформенным вкладам россиян, внеся проект закона вместе с проектом федерального бюджета на 2019-2020 годы. В нем заложены по 5,5 млрд рублей в год на компенсационные выплаты по вкладам в «Сбербанке» для некоторых категорий граждан.

Действие закона продлевают ежегодно, начиная с 2003 года, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

В июле 2016 года глава «Сбербанка» Герман Греф заявил о необходимости возместить вкладчикам потерянные средства, так как власти СССР «открыто похитили чужие деньги». Он предлагал вернуть средства в виде акций.

В 1991 году премьер-министр Советского Союза Валентин Павлов объявил конфискационную денежную реформу. Она предусматривала изъятие сотенных и 50-рублевых купюр, а также ограничение на снятие средств по вкладам в «Сбербанке».

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