«Коммунисты России» просят разрешения на митинг 31 августа

Партия «Коммунисты России» подала заявку в мэрию Москвы на согласование митинга 31 августа в центре столицы, сообщил председатель партии Максим Сурайкин.

«Наш митинг пройдет 31 августа с 15:00 до 20:00, потому что кандидатов будет много, избирателей будет много — мы рассчитываем там видеть около двух тысяч человек»,— приводит слова политика «РИА Новости».

Заявитель не уточнил место проведения акции. Власти столицы пока не дали никакого ответа на этот запрос.

Ранее мэрия отказала в проведении шествия оппозиции 31 августа.