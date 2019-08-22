«Коммунисты России» просят разрешения на митинг 31 августа
Партия «Коммунисты России» подала заявку в мэрию Москвы на согласование митинга 31 августа в центре столицы, сообщил председатель партии Максим Сурайкин.
«Наш митинг пройдет 31 августа с 15:00 до 20:00, потому что кандидатов будет много, избирателей будет много — мы рассчитываем там видеть около двух тысяч человек»,— приводит слова политика «РИА Новости».
Заявитель не уточнил место проведения акции. Власти столицы пока не дали никакого ответа на этот запрос.
Ранее мэрия отказала в проведении шествия оппозиции 31 августа.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!