Комитет Госдумы поддержал идею восстановления вытрезвителей

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Инициативу поддержал комитет ГД по охране здоровья.

В мае сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Документ предусматривает наделение регионов полномочиями по организации учреждений. В отдельных регионах они уже созданы и опыт их работы позитивный.

Речь идет о немедицинских учреждениях, где нетрезвому гражданину помогают прийти в себя в безопасной обстановке. По сути это мера социальной помощи и поддержки, пишет «РИА Новости».

О том, что проблема актуальна, свидетельствуют данные МВД. Ежегодно в стране гибнет от переохлаждения на улицах порядка 8-10 тысяч человек в состоянии алкогольного опьянения. Также находясь в беспомощном состоянии, подвыпившие граждане часто становятся жертвами преступлений.

Сейчас похожие учреждения создают при больницах, но они не имеют права взимать плату с пациентов. Авторы законопроекта указывают, что услуги оплачиваются из средств налогоплательщиков, а не самих граждан.