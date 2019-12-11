Комфортно и недорого: назван самый удобный для жизни город в РФ

Анализ ста крупнейших российских городов России показал, что самым комфортным для проживания и доступным по ценам на жилье является Краснодар. Он вышел в лидеры благодаря климату, обеспеченности застройкой для жителей и бизнеса в сочетании с невысокими затратами.

К числу комфортных и доступных по стоимости проживания институт территориального развития «Урбаника» отнес также Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калугу. Управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков объяснил, что Краснодар активнее других городов развивается последние 10-15 лет и скоро его население превысит миллион.

Аутсайдер рейтинга — Уссурийск. Специалисты объясняют его позиции невысоким уровнем доходов граждан и не самым дешевым жильем, в городе мало торговых центров, объектов благоустройства и низкая освещенность.

Каждый город мог набрать максимально 100 баллов: по 50 в каждой из двух групп показателей. Первая оценивала обеспеченность жильем, уровень загруженности дорог, освещенность, наличие аэропорта и другие факторы. Ко второй относились возможность приобретения жилья, уровень расходов на ЖКХ, пишет РБК.

Ранее эксперты составили список из 50 городов, которые рекомендовали посетить в 2020 году.



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