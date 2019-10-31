У командира части обнаружили в кабинете повесившегося солдата

21-летний солдат-срочник найден мертвым в кабинете командира воинской части в Козельске Калужской области. Молодой человек повесился на солдатском ремне.

Тело Сергея Сафонова нашли 16 октября. В свидетельстве о смерти говорится, что причиной гибели стала «асфиксия» через «преднамеренное самоповреждение путем повешения».

По данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Родственники заявляют, что узнали о гибели на следующий день, а на теле были следы побоев.

Когда мертвого солдата привезли в морг, чтобы подготовить к похоронам, выяснилось, что лицо было загримировано – под гримом обнаружили синяки, на грудной клетке зафиксировали гематомы, а на руках – ссадины. Родственники будут добиваться переквалификации дела в убийство, пишет «Коммерсантъ».

Ранее солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкальском крае. Погибли восемь человек. Причиной убийства называют издевательства со стороны одного из лейтенантов.