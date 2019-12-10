Командир рухнувшего SSJ-100 пожаловался на неадекватный самолет

Причиной катастрофы самолета SSJ-100 в мае в Шереметьево, вероятно, стал не человеческий фактор, а сам лайнер.

Портал Bombus провел расследование, согласно которому, командир экипажа Денис Евдокимов утверждает, что в момент посадки самолет неадекватно реагировал на отклонение боковой ручки управления (БРУ), так как задержка реакции составляла около одной секунды, уточнила адвокат летчика Наталья Митусова. Это зафиксировано в отчете Международного авиационного комитета.

«Евдокимов пытался стабилизировать самолет, отклоняя БРУ на себя, но нос всё равно опускался. Задержка реакции самолета на отклонение БРУ составляла примерно одну секунду. Это смертельно опасная задержка», - отметила Митусова.

По словам авторов расследования, следствие выявило, что тренажеры, на которых занимались пилоты, не позволяли отработать действия на случай «козления» (неконтролируемые подскакивания) самолета. В Шереметьевском профсоюзе летного состава эту информацию подтвердили.

Тем временем, Следственный комитет России завершил расследование дела о сгоревшем в Шереметьево Sukhoi Superjet-100. Виновным в смерти 41 человека признали командира экипажа Дениса Евдокимова.

Установлено, что пилот, получив разрешение вернуться в Шереметьево, совершал посадку с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей. Это, в свою очередь, привело к подпрыгиванию самолета от ударов о взлетно-посадочную полосу.

Во время них разрушилась стойка шасси. Она пробила топливный бак, в результате чего лайнер загорелся.

По данным «Коммерсанта», на расследование уголовного дела ушло шесть месяцев — обычно ЧП с авиацией расследуются годами. К моменту предъявления Евдокимову обвинения в нарушении правил полетов и подготовки к ним было проведено более 100 экспертиз. В ближайшее время с материалами уголовного дела начнет знакомиться адвокат Евдокимова — Наталья Митусова.

Напомним, катастрофа произошла 5 мая 2019 года. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но через 27 минут после вылета вернулся в Шереметьево. При посадке лайнер загорелся. На борту были 78 человек, 41 из них погиб. Большинство умерли от огня и продуктов горения в креслах, не успев отстегнуть ремни безопасности.

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