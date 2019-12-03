В гибели 41 пассажира SSJ-100 обвинили только командира экипажа

Следственный комитет России завершил расследование дела о сгоревшем в Шереметьево Sukhoi Superjet-100. Виновным в смерти 41 человека признали командира экипажа Дениса Евдокимова.

Установлено, что пилот, получив разрешение вернуться в Шереметьево, совершал посадку с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей. Это, в свою очередь, привело к подпрыгиванию самолета от ударов о взлетно-посадочную полосу.

Во время них разрушилась стойка шасси. Она пробила топливный бак, в результате чего лайнер загорелся.

По данным «Коммерсанта», на расследование уголовного дела ушло шесть месяцев — обычно ЧП с авиацией расследуются годами. К моменту предъявления Евдокимову обвинения в нарушении правил полетов и подготовки к ним было проведено более 100 экспертиз. В ближайшее время с материалами уголовного дела начнет знакомиться адвокат Евдокимова — Наталья Митусова.

Ни сам пилот, ни его защита не согласны с выводами следствия. Пилот объясняет, что при жесткой посадке не должно было возникнуть возгорание, а стойки шасси отскочат в сторону. Ходатайство адвоката о возбуждении дела против спасателей, которые с опозданием прибыли на место трагедии, было отклонено.

Напомним, катастрофа произошла 5 мая 2019 года. Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но через 27 минут после вылета вернулся в Шереметьево. При посадке лайнер загорелся. На борту были 78 человек, 41 из них погиб. Большинство умерли от огня и продуктов горения в креслах, не успев отстегнуть ремни безопасности.

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