Количество займов «до зарплаты» в России сократилось

Клиенты микрофинансовых организаций стали реже брать кредиты на короткие сроки. По сравнению со вторым кварталом года таких займов стало на 20% меньше.

Изменения связаны с введением запрета для микрофинансовых организаций устанавливать ставки выше 1% в день и взыскивать с должников переплату, превышающую ссуду более чем в 2 раза.

В следующем году ожидается ещё одно ужесточение: платежи не должны будут превышать «тело» кредита более чем в 1,5 раза, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что большое количество россиян не обладают финансовой грамотностью, из-за чего предпочитают обращаться в рискованные структуры. Также растет количество потребителей, которые используют микрозаймы не только в экстренных случаях, но и для бытовых расходов. При этом, не имея других источников погашения кредитов, кроме зарплаты.

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