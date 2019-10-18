Количество умерших от вейпа в США растет

В США количество смертельных случаев, связанных с заболеваниями из-за вейпинга, превысило 30 человек. Ранее сообщалось о 18 умерших.

Как сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC), на сегодняшний день зафиксировано 33 летальных случая в 24 штатах. Всего количество заболевших - около 1,5 тысяч человек. Эти случаи заболевания, связанные с вейпингом, зафиксированы во всех американских штатах.

Причина заболевания до сих пор неизвестна. Одной из вероятных причин называется масло с витамином Е, которое было обнаружено в смесях, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что дым от электронных сигарет вызывает рак лёгких. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета.