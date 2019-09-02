Количество жертв в результате стрельбы в Техасе выросло до семи

Число погибших в результате стрельбы в городе Одесса в штате Техас увеличилось до семи. Об этом сообщили в местной полиции.

Ранее были сведения о том, что погибло пять человек. Полиция отметила, что один из пострадавших остается в тяжелом состоянии. В настоящее время в больницах находятся еще 19 человек.

Сначала предполагалось, что стрельбу устроили несколько человек и передвигались они на автомобиле, но эта версия не подтвердилась, сообщает РБК.

Позже сотрудники полиции ликвидировали стрелка. Им оказался 30-летний мужчина, ранее известный правоохранительным органам.

Ранее недавние массовые убийства в Огайо и Техасе (погибли 29 человек) вновь стали в США поводом для обсуждения адекватности американского законодательства в сфере оборота оружия. Ежегодно в Соединённых Штатах происходят 2-3 резонансных расстрела, которые совершают экстремисты или психически невменяемые граждане.