Массовые убийства как стихийное бедствие

Недавние массовые убийства в Огайо и Техасе (погибли 29 человек) вновь стали в США поводом для обсуждения адекватности американского законодательства в сфере оборота оружия. Ежегодно в Соединённых Штатах происходят 2-3 резонансных расстрела, которые совершают экстремисты или психически невменяемые граждане.

Основными мотивами убийств являются личная неприязнь, социальная, религиозная, межнациональная и межрасовая ненависть. Убийства происходят на обычных улицах, в торговых центрах, в больницах, на фестивалях, в синагогах, в школах и даже в гей-клубах. Стрелками становятся в основном взрослые белые мужчины, но несколько крупных преступлений (расстрелы в «Колумбайне» в 1999 году и в «Марджори Стоунмэн Дуглас» в 2018 году) совершили подростки.

Часто массовые убийства происходят с применением нескольких видов оружия. Злоумышленники пользуются возможностью легально приобретать огнестрел в любых количествах — в 46 штатах не существует ограничений на приобретение оружия. За океаном можно получить в собственность даже автомат или пулемёт, если частные лица купили их до 1986 года.

Ежегодно в США продаются десятки миллионов «стволов». Оборот среднего магазина составляет 20-40 тысяч единиц. На 100 человек в Соединённых Штатах приходится примерно 110-115 «стволов». Учитывая, что оружием владеет далеко не каждый гражданин, у части населения дома находится мини-арсенал

Самые «вооружённые» штаты расположены на юге и юго-западе страны. Лидером является Техас, знакомый российскому обывателю по ковбойским фильмам. В этом регионе на руках свыше 50 миллионов единиц мелкокалиберного огнестрельного оружия при населении 28,7 миллиона человек.

Американское законодательство в сфере оборота оружия базируется на Второй поправке к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Она вступила в силу 15 декабря 1791 года.

В те далёкие времена подобная вольность была необходимостью. В конце XVIII века и на протяжении почти всего XIX века в бывшей британской колонии царил разгул бандитизма. Безоружный гражданин не мог защитить ни себя, ни свою семью, ни свою собственность.

Всеобщая «вооружённость» была важнейшей компонентой общественной безопасности и внесла значительный вклад в развитие гражданского общества. Каждый понимал, что рискует жизнью, посягая на честь, достоинство и имущество гражданина.

Однако к началу XX века в США появилась стройная и достаточно сильная правоохранительная система. Право на самооборону с применением огнестрела потеряло критическое значение и превратилось в традицию. Тем не менее, власти страны не отважились отменить Вторую поправку, к которой привыкло население

В связи с этим государство предоставило американским полицейским право открывать на огонь на поражение при малейшем подозрении на то, что потенциальный нарушитель закона может применить оружие.

Такой порядок действий сложно назвать гуманным. От действий силовиков в США гибнут в среднем 1,5-2 человека в день, часть погибших, как выясняется потом, оказываются невинными гражданами. Но лишение полицейских презумпции доверия и права на стрельбу первыми привело бы к более масштабным негативным последствиям.

Действующее в Штатах полицейское законодательство — неидеально, но в текущей правовой реальности оно остаётся единственным способом надёжно защитить стражей порядка и граждан, которые не владеют оружием.

Последние десятилетия право на свободное приобретение, хранение и ношение оружия превратилось в атавизм. Почему же в демократическом государстве не происходит никаких существенных изменений в этой сфере?

Многие забывают, что Соединённые Штаты — очень консервативная страна. В целом американское общество крайне болезненно реагирует на попытки пересмотреть отношение к устоявшимся традициям.

Яркий пример — это сохранившаяся с XVIII века избирательная система. Американцы понимают, что институт выборщиков может не отражать мнение большинства граждан (как это было на выборах президента 2016 года), но дискуссия об изменениях воспринимается как политическая ересь.

По поводу Второй поправки в США ситуация не такая однозначная. В американском обществе царит настоящий раскол. По данным Pew Research Center за 2017 год, 47% американцев выступают против её отмены, а 51% респондентов настаивают, что правила приобретения огнестрела должны быть существенно ужесточены

Оружейное законодательство Соединённых Штатов страдает от отсутствия системного подхода. Одна из причин — высокая степень автономии штатов, которые имеют право решать даже такие вопросы, как сохранение или отмена смертной казни.

В подавляющем большинстве штатов для покупки оружия необходимо лишь заполнить анкету с личными данными. Купить огнестрел могут даже несовершеннолетние (до 21 года). Лишь в некоторых регионах развита проверка граждан на психическую вменяемость, существует возрастной ценз и система лицензирования.

За минувшие полвека с огромным трудом на федеральном уровне была запрещена упоминавшаяся выше продажа автоматического оружия (1986) и сбыт магазинов скорострельных винтовок вместимостью свыше десяти патронов (1994).

Между тем в США по-прежнему можно приобрести полуавтоматическую винтовку AR-15, которая является аналогом легендарной армейской штурмовой винтовки М-16. Именно из этого оружия 14 февраля 2018 года 19-летний Николас Якоб Круз застрелил 17 человек в средней школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» в Паркленде (Флорида)

Пожалуй, наиболее влиятельным борцом за ограничение права на покупку оружия был 44-й президент Барак Обама, но почти все его инициативы провалились. Бывший постоялец Белого дома смог лишь протащить через Конгресс поправку, обязывающую социальные службы заносить в федеральную базу данных граждан с психическими заболеваниями. Правда, в 2017 году парламент смягчил эту норму, сделав исключение для ветеранов.

Помимо консерватизма, важнейшей причиной отсутствия прогресса в законодательной сфере является деятельность Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association of America, NRA), представляющей интересы производителей оружия.

Принято считать данная лоббистская организация пользуется громадным влиянием на Республиканскую партию. Однако в реальности она финансирует избирательные кампании конгрессменов обеих партий и обоих кандидатов в президенты, пробившихся через праймериз. Например, американские СМИ неоднократно уличали демократку Хиллари Клинтон в получении денег от NRA.

Нынешний президент США Дональд Трамп так же тесно связан с Национальной стрелковой ассоциацией. Он всегда очень сдержанно комментирует упрёки граждан, требующих ограничить влияние NRA на Конгресс и Белый дом. Например, после расстрела школьники «Марджори Стоунмэн Дуглас» организовали массовое протестное движение. Одним из их требований стал запрет NRA финансировать избирательные кампании конгрессменов. Однако позиции оружейных лоббистов остались непоколебимы.

Ситуацию с оборотом оружия в США сложно назвать нормальной для развитого демократического государства. По данным ООН, ежегодно на 100 тысяч человек в Штатах приходится свыше 5 смертей в результате убийств. В Великобритании и Германии этот показатель составляет примерно 1,2

Очевидно, что федеральные власти не будут отменять Вторую поправку. Однако при наличии должной политической воли вполне реально хотя бы ограничить продажу полуавтоматических винтовок и запретить покупать оружие несовершеннолетним и невменяемым гражданам.