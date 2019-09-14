Количество долгожителей в России увеличилось в десять раз

В России количество жителей старше 100 лет увеличилось с 7718 человек в 2009 году до 20582 человек на начало 2019 года. При этом женщин-долгожителей в 2,5 раза больше, чем мужчин.

Согласно данным Росстата, на 1 января 2019 года численность мужчин старше 100 лет составила 5895 человек, а женщин — 14687 человек.

Таким образом, количество долгожителей в России за 10 лет увеличилась в 2,5 раза.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, на сколько увеличилась средняя продолжительность жизни российских мужчин и женщин.