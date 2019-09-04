Женщины и мужчины России стали жить дольше

В России продолжительности жизни у женщин и мужчин выросла. Об этом, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам главы ведомства, теперь женщины в среднем живут до 78,5 года. Средняя продолжительность жизни мужчин - 68,5 года, пишет РБК.

Такая скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели, уверена Скворцова.

Ранее стало известно, что согласно исследованию, 51% россиян отметили ухудшение в сфере образования за последние 5-10 лет.