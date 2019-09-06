Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут по УДО

Футболистов Александр Кокорина и Павла Мамаева, отбывающих наказание в исправительной колонии №4 Белгородской области отпустят по УДО. Ходатайство заключенных об условно-досрочном освобождении сегодня было одобрено Алексеевским районным судом области.



Также против УДО не возражала и потерпевшая сторона.

Руководство колонии поддержало досрочное освобождение спортсменов, заявил адвокат скандально известных футболистов Юрий Падалка.

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении прошло в выездном формате на территории исправительной колонии №4. Правда все проходило в закрытом режиме. Публику и журналистов не пустили на слушание из-за режимности объекта, пишет Лента.ру.

В случае, если постановление не будет никем обжаловано в суде апелляционной инстанции, оно вступит в законную силу по истечении десяти дней после его вынесения.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к заключению на срок 1,5 года, а Мамаева – на 1 год и 5 месяцев. Они были участниками сразу двух потасовок в центре Москвы, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее сообщалось о том, что осужденные за драки футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев примут участие в матче между командами Белгородской колонии и профессиональным региональным клубом.