Кокорин и Мамаев сыграют в футбол в колонии

Осужденные за драки футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев примут участие в матче между командами Белгородской колонии и профессиональным региональным клубом.

«Мы планируем 10 августа провести матч, в котором примут участие Мамаев, Кокорин и его брат. Сейчас идет подготовка, уже наигран состав», — сообщил «Интерфаксу» замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Как отмечается, такую идея предложили сами Кокорин и Мамаев. Игра состоится на территории колонии, куда в этот день пригласят журналистов.

2 августа футболисты обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Пока дата его рассмотрения не назначена.

Напомним, спортсмены осуждены за две драки в Москве. Мамаев приговорен к году и пяти месяцам колонии, Кокорин – к полутора годам. Приговор вынесен Мосгорсудом 13 июня. Осужденные находятся в колонии № 4 Белгородской области.