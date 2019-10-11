Коды от 75 тыс. московских подъездов попали в Сеть
Коды от замков и домофонов от 75 тыс. подъездов появились в открытом доступе. В интернете появилась база с этими данными.
Незаконно выложенный реестр кодов поможет злоумышленникам проникать в дома Москвы и Подмосковья. Об этом предупреждают специалисты по информационной безопасности.
Причем, как оказалось, это может быть справочник одной или нескольких компаний по доставке крупных интернет-магазинов, пишут «Известия».
А так как коды домофонов не являются персональной информацией, то и привлечь тех, кто выложил данные, будет очень трудно.
Ранее в открытый доступ попали данные о 60 млн клиентов «Сбербанка», включая номер карты и операции по ней. Эту утечку назвали самой крупной в российском банковском секторе.
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