Коды от 75 тыс. московских подъездов попали в Сеть

Коды от замков и домофонов от 75 тыс. подъездов появились в открытом доступе. В интернете появилась база с этими данными.

Незаконно выложенный реестр кодов поможет злоумышленникам проникать в дома Москвы и Подмосковья. Об этом предупреждают специалисты по информационной безопасности.

Причем, как оказалось, это может быть справочник одной или нескольких компаний по доставке крупных интернет-магазинов, пишут «Известия».

А так как коды домофонов не являются персональной информацией, то и привлечь тех, кто выложил данные, будет очень трудно.

Ранее в открытый доступ попали данные о 60 млн клиентов «Сбербанка», включая номер карты и операции по ней. Эту утечку назвали самой крупной в российском банковском секторе.