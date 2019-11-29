Климкин взял украинцев «на слабо» и призвал отказаться от Apple

После того, как Apple в своих приложениях «Карты» и «Погода» обозначила Крым российской территорией, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от продукции компании.

«А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским?», — написал Климкин на своей странице Twitter. Дипломат назвал компанию приспособленцами и призвал украинцев переходить на другой бренд, пишут «Известия».

Так Климкин отреагировал на то, что компания Apple признала Крым российским полуостровом. По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, теперь в приложениях «Карты» и «Погода» города Севастополь, Симферополь, Ялта указаны как российская территория.

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