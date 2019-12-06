«Клетки» из залов судебных заседаний хотят убрать

«Клетки» из залов судебных заседаний хотят убрать

фото: Infosrok.ru

Работу над законопроектом, который запретит «клетки» в залах суда, необходимо продолжить.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин или, так называемых «клеток».

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, нужно ускорить процесс внесения документа в Госдуму. Она напомнила, что в этом году на этот законопроект был получен положительный отзыв правительства, пишет «РИА Новости».

«Это позитивный сигнал для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права», - сказала спикер.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Вскоре документ должен поступить на рассмотрение в Госдуму. Пока законопроект вынесли на «открытое обсуждение».

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!